جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأجرت "صحة جازان" 995 عملية جراحية خلال شهر مايو الماضي، وذلك في عدد من مستشفياتها؛ تنوعت ما بين 851 عملية كبرى و 144 عملية صغرى، في حين بلغت العمليات الطارئة منها 876 عملية جراحية.وبينت أن قسم النساء والولادة أجرى 464 عملية، وقسم الجراحة العامة 246 عملية، و141 عملية عظام وعمود فقري، و 29 جراحة تجميل، و 23 جراحة مسالك بولية، و 22 جراحة أطفال، و 18 عملية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و 16 عملية في تخصص الأسنان والفكين، و 14 جراحة مخ وأعصاب، و 12 عملية جراحة أوعية دموية، و 5 عمليات قلب وصدر ومثلها للعيون.وبلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى الملك فهد المركزي 247 عملية، ومستشفى صبيا العام 240 عملية، ومستشفى أبوعريش العام 119 عملية، و98 عملية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، فيما أجرى مستشفى بني مالك العام 60 عملية، ومستشفى صامطة العام 56، ومستشفى العارضة 44، و 33 عملية بمستشفى فيفا العام، و31 بمستشفى أحد المسارحة العام، و 30 بمستشفى الطوال العام، و21 بمستشفى العيدابي العام، و11 عملية بمستشفى فرسان العام، وسجل مستشفى الدرب 5 عمليات خلال الفترة نفسها.// انتهى //10:51ت م0039