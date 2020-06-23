عمّان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسكشفت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، أن العجز في الموازنة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يبلغ 360 مليون دولار؛ وذلك لتغطية البرامج الأساسية كالصحة والتعليم والإغاثة .وقال مدير الدائرة المهندس رفيق خرفان إن الأردن تسعى من المؤتمر الافتراضي الاستثنائي للمانحين تنظمه الأمم المتحدة، لحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة وتأمين 360 مليون دولار لتغطية البرامج الأساسية.وسيعقد المؤتمر اليوم عبر آلية الاتصال المرئي بتنظيم مشترك بين الأردن والسويد، ويشارك في أعماله المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلون عن أكثر من 50 دولة، والمفوض العام لأونروا فيليب لازاريني وممثلون عن المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.// انتهى //11:13ت م0044