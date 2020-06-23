سياسي / سلطات الاحتلال تهدم منزلًا في سلوان جنوب القدس
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
القدس المحتلة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بهدم منزل عائلة مقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص .
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة اقتحمت حي البستان في البلدة، وحاصرت منزل المواطن محمد الرجبي بالكامل، وأغلقت جميع المداخل ثم نفذت عملية الهدم .
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11:15ت م
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