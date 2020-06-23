القدس المحتلة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بهدم منزل عائلة مقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص .وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة اقتحمت حي البستان في البلدة، وحاصرت منزل المواطن محمد الرجبي بالكامل، وأغلقت جميع المداخل ثم نفذت عملية الهدم .// انتهى //11:15ت م0045