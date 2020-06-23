سكاكا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مديرية شرطة منطقة الجوف.وكان في استقبال سموه لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وكبار الضباط في المديرية.وتفقد سموه خلال الزيارة غرفة إدارة الأزمات الميدانية، حيث استمع سموه من اللواء الوذيناني لشرح عن دورها خلال جائحة كورونا لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية بالأمن العام والقوات المساندة، والتقى بالقادة الميدانيين وقادة القوات المساندة ونقل لهم تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشكر سمو وزير الداخلية ، على الجهود التي بذلها ضباط وأفراد الأمن العام خلال تطبيق منع التجول الجزئي والكامل ، وحرصهم على تطبيق القرارات والأنظمة والتي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .ونوه سموه بالجهود التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة في جميع قطاعاتها ، حيث كان لجهود رجال الأمن دور كبير في تطبيق ما صدر من قرارات والسهر من أجل الوطن والمواطن ، كما أن للأمن العام دور بارز في توعية المواطن بالأساليب والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها ومن أهمها التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية على الهواتفالذكية ، التي ندعو الجميع لمواصلة الاستفادة منها في كثير من الأوقات والظروف الحالية .من جانبه أعرب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد الوذيناني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه الدائم وتوجيهات سموه المستمرة لمنسوبي الأمن العام ، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تؤكد تقدير سموه للجهود التي بذلها منسوبي الأمن العام خلال الجائحة وحرصه على تشجيع الجميع .رافق سموه خلال الزيارة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.// انتهى //11:25ت م0048