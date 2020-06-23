الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، وذلك في مقر كلية الاقتصاد.ووقع المذكرة من جانب الجامعة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد مكني، ومن جانب الهيئة أمين عام الهيئة المهندس سلطان بن جريس الجريس.وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تطوير مهنة التقييم ، وتعزيز ثقافة الشهادات المهنية ، وربط مخرجات التعليم الجامعي بسوق العمل ، وربط البحث العلمي بتحديات صناعة التقييم .وتتنوع مجالات التعاون في المذكرة ما بين استخدام المواد التدريبية الخاصة بالهيئة في إعداد المناهج ذات العلاقة في الجامعة ، واعتماد تخصصات للمراحل الأكاديمية المختلفة في الجامعة من قبل الهيئة ، وتبادل الخبرات في المشاركة في عضويات لجان مراجعة ومناقشة وتحكيم مشروعات التخرج في مجال التقييم ، ومشاركة الهيئة في الربط بين الجامعة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتدريب الخريجين على رأس العمل أو توظيفهم ، والتنسيق بشأن الاختبارات واعتماد الشهادة النهائية الصادرة عن الجامعة من قبل الهيئة ، والتنسيق المشترك بشأن الموضوعات البحثية و الرسائل الجامعية في مجالات التقييم ، والمشاركة في الفعاليات واللجان العلمية والمنافسات المتعلقة بمجالات التقييم ، والتنسيق المتبادل بشأن الشهادات المهنية .تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية، والحرص على تظافر الجهود وتكاملها للاستفادة من الأنظمة والإمكانيات المتاحة ، وتقديم الخبرات ذات العلاقة بالتقييم العقاري من خلال تقديم استشارات متخصصة وإعداد بحوث ودراسات محكمة ، وتطوير مهارات المشتغلين بالمهنة .// انتهى //12:24ت م0070