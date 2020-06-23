جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان اليوم، عدداً من الجولات التفتيشية والرقابية على أسواق الخضار الفواكه ، بمدينة جازان ، وذلك ضمن الحملات الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة الفواكه والخضروات ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.وأكد أن الأمانة مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل محلات الفواكه والخضروات أثناء بيعها لضمان الصحة العامة على مدار العام.// انتهى //12:35ت م0073