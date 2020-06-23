الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة الشرقية خلال اليومين الماضيين 422 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في وسط الدمام.ونتج عن الزيارات رصد 79 مخالفة، وإغلاق 11 صالون مخالف للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، بينما تمثلت المخالفات في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني في مستوى النظافة العامة.وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.// انتهى //12:36ت م0074