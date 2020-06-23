سكاكا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي ومساعديه .بعد ذلك توجه سموه لغرفة العمليات المشتركة والتقى بأعضاء الغرفة، مستمعاً من مدير عام صحة الجوف ورئيس غرفة العمليات المشتركة لشرح عن دور الغرفة منذ بداية جائحة كورونا في توحيد الجهود الصحية بالمنطقة والتأكد من توفر الأدوات الطبية والصحية ومتابعة الوضعي الصحي ، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة .ونقل سمو أمير منطقة الجوف خلال لقائه برئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لجميع العاملين في القطاع الصحي وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة والتضحيات التي قدموها ، حيث عملوا في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الوباء تلبية لنداء الوطن من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة .كما نوه سموه بالجهود التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل توعية الجميع من خطورة الجائحة وطرق الوقاية منها بأساليب متعددة وكان من أهمها إطلاق الوزارة للعديد من التطبيقات الهامة التي مكنت الجميع من التعرف على الفيروس وطرق انتقال العدوى والوقاية منه وإمكانية الكشف عنه من خلال تلك التطبيقات ومواقع العيادات المتخصصة بالعناية بمصابي كورونا، كما أنها أسهمت في دحر الشائعات لموثوقية تلك التطبيقات التي ندعو الجميع للاستمرار في استخدامها وتحديثها.ودعا سموه الله أن يجنب بلادنا كل مكروه ويدفع هذا الوباء عن الجميع .// انتهى //12:36ت م0075