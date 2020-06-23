الرباط 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى قرار السلطات القاضي بالمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من الخميس المقبل،وما خلفه من ارتياح لدى المغاربة على اعتبار أنهم سيعودون لممارسة أنشطتهم الاقتصادية بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي،مشيرة إلى تحذيرات السلطات للمواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من وباء كورونا.وتناقلت الصحف دعوة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في لقاء دولي افتراضي إلى التحرك لدى المنظمات الدولية لمواجهة الخطوات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية وعربية محتلة.وفي الشأن العراقي تناقلت الصحف إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق عن انطلاق عملية "أبطال العراق المرحلة الثالثة" التي تهدف إلى تفتيش وتطهير مناطق في محافظة صلاح الدين لملاحقة فلول داعش.وتطرقت الصحف إلى تلميحات أثيوبيا باللجوء إلى الخيار العسكري للدفاع عن سد النهضة بعد قرار مصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن هذه القضية ،فيما دعا السودان البلدين إلى تجنب التصعيد في ظل ازدياد التوتر بينهما.وتناقلت توقعات منظمة الصحة العالمية أن تدوم أثار فيروس كورونا المستجد الاقتصادية والاجتماعية لعقود، محذرةً من تسارع وتيرة انتشار كورونا حول العالم.// انتهى //12:39ت م0076