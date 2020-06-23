صبيا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسيبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا الخميس المقبل، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتشمل البرامج التدريبية دبلومات ميكانيكا السيارات, والكهرباء الصناعية, والتكييف, والتبريد، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية, والتبريد, والتكييف.// انتهى //12:40ت م0077