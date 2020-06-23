عمّان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساستقبل وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمجابهة هذه الجائحة.وأشاد وزير الصحة الأردني خلال اللقاء بإنجازات المملكة في تطبيق التدابير الصحية الوقائية والعلاجية بأعلى المستويات في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى //12:42ت م0078