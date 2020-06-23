صبيا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة صبيا اليوم، من جولاتها التفتيشية على صالونات الحلاقة التي عاودت نشاطها بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة وممارسة هذه المحال نشاطها من جديد، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن قسم صحة البيئة نفذ 43 جولة تمكن من خلالها إغلاق 23 صالون حلاقة ، ورصد 23 مخالفة أخرى بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انشار فيروس كورونا.وبين أن البلدية وبفرقها الميدانية المكونة من "9"مراقبين وطبيبين بيطريين، شددوا في جولاتهم على مراقبة صالونات الحلاقة وتطبيقها لتك للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات من ارتداء للكمام والقفازات ودرع الوجه "النظارة"، ورداء القص والرداء القماشي والرداء البلاستيكي "السترة"، وشريط الرقبة ، مشيراً إلى أن الجولات مستمرة وفق الخطة المعدة من قبل قسم صحة البيئة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بالنظام.وشدد المهندس دغريري على أهمية الالتزام بالبروتوكولات المنصوصة والمعمول بها حسب الأنظمة، حتى لا يتم مخالفة وإغلاق أي صالون حلاقة مخالفاً ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة والخدمات البلدية, من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من خلال مركز 940 .// انتهى //12:57ت م0080