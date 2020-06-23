جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستُنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "صُنّاع القرار " ، موجّهة للنساء ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول الدورة التي تقدّمها المدربة فاطمة القحطاني ، عبر برنامج زووم ، محاور عِدة تتمثل في شرح تعريف القرار وأهميته، والفرق بين عمليتي صناعة القرار واتخاذ القرار، وأنواع القرارات ومستلزماتها، وأنماط ومستويات المشاركة في صنع القرار، وكذا شرح الفرق بين القرار السيئ والخاطئ، بالإضافة إلى التطرق لموانع القرار الصائب، ودائرة صنع القرار ومراحل اتخاذه .ودعت المكتبة المهتمين بهذا الشأن، إلى حضور الدورة التي تنطلق من الساعة 5-9مساءً .12:59ت م0081