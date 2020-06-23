الكويت 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 63ر56 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5118 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 63ر184 مليون سهم عبر 8818 صفقة نقدية بقيمة بلغت 44ر43 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4198 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر93 مليون سهم تمت عبر 3697 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الاول 26ر82 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5588 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 40ر91 مليون سهم تمت عبر 5121 صفقة بقيمة 68ر36 مليون دينار .// انتهى //13:49ت م0101