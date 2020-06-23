اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 63ر56 نقطة
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
الكويت 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 63ر56 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5118 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 63ر184 مليون سهم عبر 8818 صفقة نقدية بقيمة بلغت 44ر43 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4198 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر93 مليون سهم تمت عبر 3697 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الاول 26ر82 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5588 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 40ر91 مليون سهم تمت عبر 5121 صفقة بقيمة 68ر36 مليون دينار .
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