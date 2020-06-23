بغداد 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسطهرت القوات العراقية أحد المحاور الرئيسة في قاطع عمليات صلاح الدين من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في اليوم الثاني من عمليات "أبطال العراق" الأمنية.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن العمليات أسفرت أيضًا عن تدمير 3 أوكار، والعثور على نفق و9 عبوات ناسفة قامت بتفجيرها تحت السيطرة، إضافة إلى العثور على عبوتين ناسفتين معبأتين بمادة C4 شديدة الانفجار ، وخزان مملوء بالمادة ذاتها، وصاروخين و4 أنفاق ومصنعين للعبوات.وذكرت الخلية في بيان مستقل تنفيذ طائرات التحالف الدولي طلعتين جويتين اليوم قصفت خلالهما أوكارًا لتنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة سامراء، إلى جانب تدمير وكر وقتل من فيه ضمن القطاع المذكور.// انتهى //13:52ت م0103