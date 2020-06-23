أبها 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة اليوم، عقدا استثماريا، بتكلفة مالية بلغت 7.625.000 ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك لإنشاء وتشغيل "مطعم ممشى الضباب" بمدينة أبها.وأوضح الدكتور الحميدي أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقا لرؤيتها المستقلبية، وتماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مؤكدًا أن الأمانة وجميع بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال لرفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.// انتهى //13:52ت م0104