جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني .وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير السنوي لفرع وكالة الأحوال المدنية بالمنطقة للفترة الماضية , مستمعاً سموه لشرح مفصل التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات خلال العام الماضي 2019م حول ما تم إنجازه وما قدمه فرع الأحوال المدنية بجازان من خدمات شملت إصدار الهوية الوطنية للجنسين وسجل الأسرة وشهادات الميلاد، والتي المقدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة من خلال العربة المتنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية.وثمن سمو الأمير محمد بن ناصر الجهود التي يقدمها فرع الأحوال بالمنطقة والمكاتب بالمحافظات لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المراجعين.من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة جازان على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال الفرع والمكاتب بالمحافظات ، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة لكل ما من شأنه خدمة المواطن.//انتهى//13:55ت م0106