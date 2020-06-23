لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة تقارير متنوعة عن الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم ضمن خطط تخفيف حالة الإغلاق التام التي تشهدها البلاد منذ شهر مارس في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا.وأشارت الصحف إلى أنه من المتوقع أن يعلن جونسون السماح بعودة نشاط دور السينما والمطاعم والمتاحف ومعظم الأسواق والمحلات التجارية في إنجلترا إبتداءً من يوم 4 يوليو القادم، محذرة من أن الخطوة، مع أهميتها، ربما تعيد نشاط تفشي الفيروس مرة أخرى.وأوردت أنباء اعتقال طبيب سوري في ألمانيا بتهمة الضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بتعذيب رجل في سجن بمدينة حمص كان جهاز المخابرات السورية يديره في العام 2011م.وتطرقت الصحف إلى الزلزال الذي ضرب ولاية ميزورام، شمال شرقي الهند، صباح الأمس، متسبباً في إنهيار وتخريب عدد من المبان والمنازل.ونقلت صحف بريطانيا إعلان سلطات كوريا الجنوبية حدوث موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا المستجد في العاصمة سيول والمناطق حولها، محذرة من احتمال تنفيذ سياسة تباعد اجتماعي صارمة في حال استمرار الارتفاع في عدد الإصابات خلال الأيام القادمة.// انتهى //13:59ت م0109