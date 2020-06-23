سكاكا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماعاً بمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة، بحضور وكلاء الإمارة .واستهل سموه الاجتماع بالشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام ساهم في تطويرها في جميع المجالات لتحقيق تطلعات أبنائها، لافتاً سموه إلى أن التنمية ولله الحمد تسير في جميع مناطق بلادنا لتحقيق أهداف النمو والرخاء وفق الخطط رؤية المملكة 2030 لتلبية الطموحات والتطلعات لقيادة وأبناء وطننا العزيز.وشدد سمو أمير المنطقة، خلال الاجتماع على أهمية دور المحافظين في متابعة أعمال المشاريع التنموية في كل محافظة والإشراف على أداء العاملين فيها وكذلك متابعة أعمال المراكز المرتبطة بها والتأكد من سير العمل, وحسن أداء الأجهزة الحكومية الموجودة بما يحقق احتياجات.وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، من خلال ما تم عرضه من وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وبما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضها، ومناقشة تطوير العمل الإلكتروني.وفي الختام أكد سموه على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة ، وتسهيل إجراءات خدمة المواطنين والاستماع لهم وتقديم أفضل الخِدْمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية .// انتهى //14:01ت م0110