الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستعقد إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية غداً، الملتقى الافتراضي "التعليم عن بعد مسؤولية الجميع"، بمشاركة الإدارات والمكاتب التعليمية.ويستعرض الملتقى إنجازات جميع الإدارات خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل والمبادرات والأعمال النوعية في جميع المجالات .ويستهدف الملتقى تطبيق أفضل الممارسات النوعية في العمل عن بعد والتخطيط لإدارة الأزمات في قطاع التعليم والاستعداد بجميع الخيارات والبدائل ذات الكفاءة العالية، وتطبيق أعلى المعايير في التحول نحو توفير بيئة تعليمة وإدارية دائمة بقدرات تقنية حديثة كأحد الخيارات المثلى في ممارسة الأعمال وتطبيق الجودة في قطاع التعليم مشمولاً بالتخطيط لتجويد عمليات التعليم.// انتهى //15:40ت م0141