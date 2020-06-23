الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساُختتم اليوم أول برنامج تدريبي لمتخصصي سلامة المرضى (PSO)، الذي عقده المركز السعودي لسلامة المرضى (SPSCK)، بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون (GHC)، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.واستهدف البرنامج الشامل الذي شارك فيه 22 متخصصا صحياً من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الست، جميع مقدمي الرعاية الصحية، ووفّر جملة من المحاور، تمثلت في "المبادئ الرئيسية والكفاءات المرتبطة بنظام سلامة المرضى" و"تاريخ حركة سلامة المرضى" و "وصف العلوم والتخصصات المستخدمة في سلامة المرضى"، كما جرى خلاله استعراض أفضل الممارسات والإستراتيجيات الحالية للتغلب على حواجز الرعاية الآمنة.وأُجريَ للمشاركين اختباران في بداية البرنامج ونهايته؛ بغرض الاستفادة من تقييم استطلاعهم على المحتوى، وتوضيح الموضوعات التي قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة فيها.من جانبه أشاد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي بالبرنامج، وقال: "نحن فخورون في المركز بالشراكة مع مجلس الصحة الخليجي في إطلاق برنامج تدريبي للممارسين الصحيين من مختلف دول المجلس في مجال أخصائي سلامة المرضى"، ونتشرّف بمواصلة هذا التعاون لتطوير الخطة الإستراتيجية للجودة وسلامة المرضى".وأكد الهوساوي أن تدعيم السلامة في القطاع الصحي يجب أن يكون من الأولويات خصوصًا في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا"، موضحاً أن "من الأمور التي نركز عليها في هذه الورشة سلامة المرضى بجميع فئاتهم، وكذلك سلامة الممارسين الصحيين، التي هي جزء لا يتجزأ من سلامة المرضى.مما يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى تأسس عام 2017م، وهو الأول من نوعه بالمنطقة بأسرها، ويفي بمبادرة من مبادرات "رؤية المملكة 2030"، من خلال تحفيز منظمات الرعاية الصحية والمقدمين والمرضى والأسر والمجتمعات حول سلامة المرضى؛ لتوفير خدمات رعاية صحية خالية من الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية في النظام الصحي السعودي، وإعداد برامج لسلامة وتمكين المرضى، ودعم الممارسين الصحيين.// انتهى //15:40ت م0142