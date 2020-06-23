الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأزالت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية 14 حوشاً مخالفاً لأنظمة البيع، وصادرت محتوياته، وأخذت التعهدات بعدم مزاولة البيع العشوائي والمتجول، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين لأنظمة البيع.وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية بشكل أسبوعي، وأنها لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الخاصة بتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت.// انتهى //15:43ت م0144