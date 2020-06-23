جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسيبدأ المعهد الصناعي الثانوي بجازان الخميس القادم ، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن ناصر بهكلي، أن القبول في المعهد سيكون في برنامج الدبلوم : أقسام الحاسب الآلي و التكيف والتبريد وتشغيل الآلات (الإنتاج) و الإلكترونيات ، والبرامج المهنية ( فصل واحد) وتشمل أقسام الكهرباء الإنشائية والمحركات والمركبات والإنشاءات المعدنية (اللحام) .وبين أن شروط الالتحاق بالبرامج أن يكون المتقدم لديه أحد المؤهلات المطلوبة " شهادة الكفاءة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، الثانوية العامة، الابتدائية " ، وأن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة ، مشيراً إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال ، و يحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي أو دبلوم معهد العمارة والتشييد الثانوي ، و تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية والبرامج الجامعية ، أما مميزات البرامج المهنية فتتمثل في حصول المتدرب على مكافأة أثناء فترة التدريب بمقدار800 ريال ، والحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي في مجال التخصص الذي تم القبول عليه.// انتهى //15:44ت م0146