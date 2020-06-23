رفحاء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد غد الخميس، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441- 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري .وأوضحت الكلية ان التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي يشمل خريجي الثانوية العامة العلوم الطبيعية والمعاهد الصناعية الثانوية"موظفين ،وغير موظفين"، ومدة الدراسة سنتين ونصف "5 فصول دراسية ،77 ساعة"في تخصص "الدعم الفني".// انتهى //15:45ت م0148