عام / الكلية التقنية بمحافظة رفحاء تبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
رفحاء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
تبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد غد الخميس، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441- 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري .
وأوضحت الكلية ان التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي يشمل خريجي الثانوية العامة العلوم الطبيعية والمعاهد الصناعية الثانوية"موظفين ،وغير موظفين"، ومدة الدراسة سنتين ونصف "5 فصول دراسية ،77 ساعة"في تخصص "الدعم الفني".
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15:45ت م
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