الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس أعمال تطهير وتعقيم لـ 1117 موقعاً داخل الأحياء وأسواق النفع العام بالدمام، مستخدمة ما يقارب 181316 لتراً من كمية المطهرات والتعقيم، وبمشاركة 484 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وتسعى الأمانة من خلال هذه الأعمال إلى بذل المزيد من الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري.// انتهى //15:47ت م0150