الطائف 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساستعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية أرضاً حكومية بيضاء تُعُدي عليها بإقامة صنادق وغرف من الزنك وعقوم ترابية وشبوك للأغنام والمواشي بمركز الشفا السياحي، بما انعكس سلباً على بيئة المكان.وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات التي أقيمت على الأراضي الحكومية تجاوزت 5 آلاف متر مربع، أزيلت عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين، واستُعين بدعم أمني في أعمال الإزالة لجميع الإحداثات ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها.وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية تعمل وفق خطة تهدف للتعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الحكومية بالمناطق السياحية والمواقع المخصصة للمشاريع التطويرية المستقبلية.وأشارت الأمانة إلى أن أعمال التعدي وإشغالات الأراضي بإقامة الشبوك والعقوم الترابية وغيرها من أشكال الحيازة غير الشرعية تهدف إلى تحول التعديات العشوائية إلى تعديات يصعب التعامل معها، وتتعاون أمانة الطائف مع لجان التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية للتواصل الفعال مع التعدياتبأشكالها المختلفة فور حدوثها.// انتهى //15:47ت م0151