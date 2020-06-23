الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستشهد المقاهي والكافيهات المتخصصة في المنطقة الشرقية، حراكاً يسيرا؛ بعد ثلاثة شهور من الركود، إذ يتوقع عودة انتعاشها مجددا خلال الأيام المقبلة، بعد قرار رفع منع التجول الكلي بالمملكة، والالتزام بالإجراءات والاحترازات الصحية والوقائية.وتستقطب محلات المقاهي التي تتنوع في تصاميمها وألوانها الداخلية، وتنتشر في مختلف المناطق والمدن، شريحة واسعة من فئة الشباب، حيث تعد متنفساً للكثيرين في قضاء أوقاتاً ممتعة بين مساحاتها، من خلال ما تقدمه من أنواع القهوة والشاي، والوجبات الغذائية الخفيفة، إلى جانب وجود شاشات كبيرة لمتابعة منافسات ومباريات كرة القدم لمختلف دوريات العالم، كما أنها أصبحت مكاناً وتجمعاً لأداء الأعمال والأنشطة الأخرى، ومنها الجوانب الثقافية والفنية.ورصدت "واس" أثناء جولاتها الميدانية لعدد من المقاهي التزامها بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة التي صدرت من الجهات المختصة، من خلال ارتداء الكمامات والقفازات، ولباس الواقي للجسم، وشبكات الشعر، وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين، وتوفير المطهرات والمعقمات، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ووضع أغطية بلاستيكية فوق الطاولة لاستبدالها عند انتهى فترة جلوس المرتادين.وتؤكد الجهات المختصة على التباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين، ومنع التكدس داخل المقهى، وأن لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة عن أربعة أشخاص، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات، ووضع الملصقات الأرضية للتباعد، ووجود مسافات بين الطاولات بين متر ونصف إلى مترين، ووقياس درجة الحرارة، وغيرها من الإجراءات.وتوقع حسن الناصر - صاحب مقهى بالدمام - أن تشهد المقاهي خلال الأيام المقبلة إقبال في القوة الشرائية، بعد ركود ساد هذا القطاع لفترة من الزمن، حيث لازال الإقبال على المقاهي يسيراً من قبل الشباب والعوائل، رغم الاحترازات والإجراءات الوقائية والصحية المتبعة داخل المقهى، مبيناً أن المقهى عمل على تطبيق البروتوكولات لسلامة المرتادين.بدوره، قال عضو لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية نادر القحطاني:" بعد رفع المنع وعودة الحياة إلى طبيعتها نلاحظ عودة تدريجية لقطاع المقاهي والمطاعم للحركة الشرائية من قبل المستهلكين، وهذه الحركة تزداد وترتفع بشكل يومي، وهو ما يؤكد رجوع هذه المناشط التجارية إلى وضعها الطبيعي مع الوعي الإيجابي والعودة الحذرة لدى المستهلك".وأكد خبراء وأصحاب تجارب في قطاع المقاهي المتخصصة، أن المملكة تشهد توسعًا كبيرًا في هذا الجانب، حيث تشير الإحصائيات في قطاع المقاهي المتخصصة إلى أن عددها تجاوز أكثر من 20 ألف مقهى في جميع أنحاء المملكة.// انتهى //15:48ت م0153