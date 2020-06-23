الأحساء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة الأحساء 1000 جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين، نتج عنها مصادرة وإتلاف (3213 كيلوغراماً) من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و (341) مخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية.وتمثلت المخالفات التي رصدتها في تدني مستوى النظافة العامة ، وأغذية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية، وطبقت الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة.وأكدت الأمانة استمرارية تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية للتأكيد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن ، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمطاعم والمقاهي للتأكيد على تطبيق وإنفاذ الإجراءات والاحترازات والتقيد بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط.// انتهى //15:49ت م0154