القاهرة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستُنظم المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – الدراسة الكشفية العربية الرقمية المتقدمة للشارة الخشبية، خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو 2020 ، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وذلك في إطار حرص المنظمة على مواصلة مسيرة دعم الجمعيات الكشفية العربية .وأوضح الأمين العام للمنظمة عمرو حمد، أن الدراسة تهدف إلى استمرار ممارسة الأنشطة الكشفية ومعاونة الجمعيات الكشفية العربية في تأهيل قادة الوحدات ( الفرق ) الكشفية ، وسيتولى الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع الجمعيات الكشفية العربية، واللجنة العربية الفرعية لتنمية القيادات ومستشاري خدمات تنمية القيادات والحماية من الأذى، تنظيم وإدارة الدراسة التي سيشارك فيها 3 متخصصين من كل جمعية عربية، مؤكداً أهمية موافاة الإقليم بأسماء المرشحين في موعد غايته يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020م.واشار الأمين العام إلى أن تقييم المشاركين سيتم عبر تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة ، وإرسالها للإقليم عن طريق الجمعية قبل يوم 20 يوليو 2020، واجتياز اختبار الحماية من الأذى، والإجابة على التمارين ودراسات الحالة الخاصة بكل جلسة، بالإضافة الى المواظبة على الحضور، والتفاعل أثناء الجلسات ومجموعات العمل .من جهته أبان نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي، أن محتوى الدراسة يتضمن : الحركية الكشفية ( التعريف والهدف والمبادئ) ، ودور ومسؤوليات واحتياجات قائد الوحدة الكشفية ، والطريقة الكشفية ، والتطوع في الحركة الكشفية ( المفهوم والأهمية والتطبيق )، وتكوين وتشكيل الوحدة الكشفية، وأسس التخطيط ويشمل بناء خطة الوحدة الكشفية، والاجتماعات ( الطليعة والوحدة ومجلس الشرف ) ، ومفهوم وانماط وأساليب القيادة، وتقنيات الاتصال والعلاقات العامة ، بالإضافة الى تحفيز الكشافين على التقدم الشخصي، ودورة حياة المشروع، وأثر التربية الكشفية على الفتية والشباب، والكشفية وخدمة وتنمية المجتمع ، والهيكل التنظيمي( العالمي والعربي )، وأسس تقييم ومتابعة الفتية والشباب.وأفاد السباعي أن المشروعات الشخصية والتطبيقية والممارسة العملية للفنون والمهارات وحياة الخلاء والمتابعة الشخصية للقائد ستترك لكل جمعية لتستكمل نظام تأهيل قادتها ومنحهم الإجازة .// انتهى //15:55ت م0155