الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوقع الرئيس التنفيذي لـ بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال، وذلك ضمن مستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بسلسة البرنامج الادخاري الذي يهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تتيح للأطفال للاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.وتشمل الاتفاقية إدراج بنك الرياض كأحد البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الادخاري، امتدادًا للاتفاقيات السابقة مع عدد من المصارف التجارية، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك في منتج زود الادخاري.من جانبه، أكد نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن البنك وقع في فترة سابقة مع عدة مصارف تجارية لتقديم منتج زود الادخاري، التي تشمل عملاء التمويل الاجتماعي وكذلك الأسر المنتجة مشيراً إلى أن المنتج يأتي مبتكرا في استهدافه للسلوك الاستهلاكي للطفل و تشجيعه الأطفال لادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف مالية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، عن طريق آليات للتخطيط المالي سهلة ويسيرة مرتبطة بحوافز جذابة تساهم في انتظام الطفل وتحت إشراف ورقابة الوالدين ، موظفاً التقنيات المالية الحديثة من خلال فتح حساب ادخاري بعائد، دون الحاجة لرصيد كحد أدنى، وبخطوات سهلة لتمكن الأطفال من التفاعل الآني مع حساباتهم الادخارية .وبين الحميدي أن البنك يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي التي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى تهدف إلى "رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، وتنمية ثقافة الادخار وحفظ الموارد المالية، مبينا أن الاتفاقية تمت لـدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد ومنهم ذوو الدخل المحدود وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.// انتهى //17:08ت م0172