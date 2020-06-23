القاهرة 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2ر582 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالأسوق بلغت 8ر1 مليار جنيه، تضمنت نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" في ختام تعاملات اليوم نسبته 28ر0 % مسجلا 82ر10764 نقطة، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ما نسبته 3ر1 % ليغلق عند مستوى 46ر1376 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح 01ر1 % من قيمته مسجلا 56ر2146 نقطة.// انتهى //17:09ت م0174