حائل 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الثالث للجنة.وفي مستهل الاجتماع نوه سموه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين والمواطنات، وما أنجز من أعمال وتسليم العديد من الوحدات السكنية للمستفيدين منها.بعد ذلك استمع سموه لمشاركة المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان ، حول منجزات الإسكان التنموي هذا العام وما تم خلال جائحة كورونا من التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، كما استعرض نتائج توصيات الاجتماع السابق.ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بوضع آليه لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالتعاون بين فرع وزارة الإسكان وفرع وزارة الموارد البشرية, حيث ركز سموه على ضرورة الإسراع بتأسيسها وأهمية رفع نسب تملك المواطنين للمساكن، والعمل على تسهيل إجراءات حصول المطورين لمشاريع الإسكان التنموي على التراخيص اللازمة من الأمانة، وتفعيل منصة جود الإسكان.وحث سموه في ختام الاجتماع رجال الأعمال والجهات المانحة على مضاعفة الجهود، مثمناً سموه جهود وزارة الإسكان بما تحقق خلال الفتره الماضية من إنجازات.// انتهى //17:09ت م0175