المنامة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,280.33 بارتفاع قدره 1.81 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 599.54 بارتفاع قدره 1.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و671 ألفا و641 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 546 ألفا و926 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 41 صفقة.// انتهى //17:11ت م0176