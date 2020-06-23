الخرطوم 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساستأنف وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، برئاسة كبير مفاوضي الحركة عمارامون، مفاوضاتهما بعقد جلسة إجرائية عبر تقنية الفيديو، بمشاركة نائب رئيس آلية الوساطة الجنوبية الوزير نيال دينق نيال لأول مرة بعد تعيينه نائباً لرئيس آلية الوساطة مؤخراً.وسيواصل الطرفان مفاوضاتهما بعد غدٍ الخميس وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام قد تلقى أمس دعوة رسمية من وساطة دولة الجنوب لعقد جلسة حوار عبر تقنية الفيديو مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.مما يذكر أن الطرفين قد وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، في عاصمة دولة جنوب السودان التي ترعى محادثات السلام السودانية، في أكتوبر الماضي تمهيداً للدخول في القضايا الجوهرية.// انتهى //17:12ت م0178