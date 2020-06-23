ينبع 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسزار محافظ العيص بندر بن خالد الحربي اليوم بلدية المحافظة، وتجول خلالها في أقسام البلدية واطلع على سير العمل واستمع لشرح من رئيس البلدية غازي الرحيلي عن آلية العمل في أقسام البلدية ، وعما تقدمه من خدمات للمحافظة والمراكز التابعة لها.وتعرف المحافظ على عدد من المشاريع التنموية القائمة بالمحافظة من خلال عرض مرئي والوقوف ميدانياً عليها .وأشاد محافظ العيص عقب الزيارة بما شاهده من عمل وتنظيم داخل البلدية، والجهود تبذل لخدمة المواطنين، وحث الجميع على تكريس جهودهم في خدمة المواطنين وفق توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //17:14ت م0179