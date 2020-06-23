الأحساء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، غداً ورشة عمل عن بُعد للتعريف بالأمانة العامة للجان الضريبية.ويتناول اللقاء الذي يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً التعريف بالأمانة العامة سواءً من حيث الإنشاء والتشكيل أو المهام والاختصاصات التي تضطلع بها قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات.كما يستعرض إجراءات التقاضي عن بُعد والتواصل المرئي مع اللجان الضريبية، وذلك لضمان تطبيق إقامة الجلسات وفق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، حرصًا على تجنب إطالة أمد التقاضي، حيث تُعد من أبرز الإجراءات التي تطبقها الأمانة العامة بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة المنازعات الزكوية والضريبية.وتأتي الورشة تأكيدًا لأهمية التعريف بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للجان الضريبية في دعم القطاع الزكوي والضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، والسياسات المتخذة من قبلها في إطار مواجهة الظروف الحالية بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة تحت شعار (نعود بحذر).// انتهى//.17:15ت م0180