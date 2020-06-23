القاهرة 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسدعا الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السملية، معبراً عن الأسى للوضع الحالي في ليبيا .وأعرب "بن علوي" في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي، عن أمله أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى.وقال بن علوي - رئيس الدورة الحالية للمجلس - " يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق .كما أعرب بن علوي عن الشعور بالآسي للوضع الحالى فى ليبيا ، قائلاً: "نسعى إلى معالجته بالوسائل السلمية وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذراً في مثل هذه الأوضاع"، مؤكداً على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.من جانبه أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، أهمية حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ، مشددا على دعم العراق لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.وشدد "حسين" في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على موقف العراق الرافض للتدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، داعيا إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.وحول أزمة سدّ النهضة أكد الوزير العراقي ان بلاده يدعم حُقُوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما ، داعيا الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.// انتهى //17:18ت م0181