جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز الأحد المقبل، فعاليات الندوة العلمية الدولية الأولى بعنوان "تجليات التراث في الدراسات الأدبية واللغوية المعاصرة"، و تتصدرها الجلسة الافتتاحية حول جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ويرأسها مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بن رجا الله السلمي، بمشاركة الأمين العام لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية سابقاً الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، وأستاذ الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بالجامعة الدكتور محمد خضر عريف .وخصصت الندوة الجلسة الأولى التي يرأسها رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود لـ "تجليات التراث في الإبداع الأدبي المعاصر"، ويطرح خلالها الدكتور محمد بن عبدالرحمن الهدلق موضوع تجليات التراث في المجموعة القصصية "حكاية الصبي، الذي رأى النوم" لعدي الحربش ، فيما يتحدث خلالها الدكتور محمود الضبع عن الحضور التراثي في السرد المعاصر "الأشكال والآليات"، والدكتورة وهيبة صوالح عن تراثية السرد الرقمي، والدكتورة آمنة الربيع حول تجليات التراث في النص المسرحي العربي " اختيار شكلي أم قضايا فكرية " .وتحمل الجلسة الثانية للندوة عنوان "تجليات التراث في الدراسات اللغوية والبلاغية المعاصرة"، ويرأسها الدكتور عبدالله بن أحمد حامد من جامعة الملك خالد، و تحظى بتقديم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز زيد لموضوع البلاغة العربية في القراءات الأسلوبية للرواد، واستخلاص الدكتور مصطفى الضبع لبلاغة الاتصال في القصيدة العربية، ويعرج خلالها الدكتور البهلول على ما أضافت الدراسات الأسلوبية الحديثة إلى التراث البلاغي ، كما تتحدث في هذه الجلسة الدكتورة زينب لوت حول جماليات التراث اللغوي العربي في تماثلات المصطلح .وتناقش الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتورة رانيا محمود شريف العرضاوي، " تجليات التراث في الدراسات النقدية المعاصر " حيث تشارك فيها الدكتورة صلوح السريحي بورقة عمل عن "تأثير التراث على صورة المرأة في الشعر العربي" ، والدكتور عبدالفتاح يوسف بـ "الشعرية العربية القديمة ورهاناتها في النقد الحديث التفكيك الأنثروبولوجي" ، والدكتور عبدالسلام محمود عبدالدايم عن " أثر التراث النقدي في النقد الحديث..السيميائية أنموذجاً" ، والدكتور حاتم التهامي الفطناسي عبر شرح مناهج التجديد في النقد العربي القديم "قطيعة أم استئناف أبستيمولوجي " .ودعت جامعة الملك عبدالعزيز جميع الأدباء والمثقفين لحضور الندوة التي تقدم افتراضياً عبر برنامج زوم، فيما يتم بثها مباشرة عبر اليوتيوب على قناة مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية بالجامعة . // انتهى //17:29ت م0184