الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس‎انتخب مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس وبالإجماع الدكتور عبدالله الحيدري نائباً للرئيس.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد "الأول" الذي عقد أمس "عن بعد" برئاسة يزيد بن فهد الرشيد، وحضور الأعضاء.واستهل رئيس الاتحاد الاجتماع بكلمة شكر من خلالها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على ما يحظى به الاتحاد ومنسوبوه من دعم واهتمام لتعزيز الرياضة ومنسوبيها، وإدراج رياضات عالمية.ثم استعرض أعضاء المجلس إجراءات تأسيس الاتحاد، واللوائح الادارية، والفنية، والمالية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للفترة المقبلة، واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في اتحاد اللاكروس.ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين أمل القرافي مديراً تنفيذياً للاتحاد متمنين لها التوفيق والسداد.‎وفي الختام وجه أعضاء المجلس الدعوة لجميع الممارسين والمهتمين برياضة اللاكروس إلى التواصل مع الاتحاد عبر البريد الإلكتروني info@slf.sa .مما يذكر أن اللاكروس رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، ومضرب ينتهي بشبكة مصممة لتلقي الكرة, حيث يتم التقاط وتمرير وتسديد الكرة نحو المرمى .// انتهى //17:31ت م0185