الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسشهدت الدورة التدريبية لأسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص مشاركة 163 مدرباً ومدربة يمثلون 11 دولة عربية بتنظيم من الأولمبياد الخاص الإماراتي وتحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز.وشاركت المملكة فى الدورة بـ 7 مدربين هم طيف العصيمي ، وعبدالرحمن الحجيلي ، وعبدالعزيز الجدعاني ، وعبدالله القحطاني ، وعبدالله الشنبري ، وفؤاد جمبى ، وفؤادعقل.وتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعد السفياني ناقلاً لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية وتمنياته لهم بدوام التوفيق واستمرارية العمل لخدمة الرياضة بالوطن العربي، مقدماً الشكر للأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيسه الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب، والاتحاد العربي للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص الإماراتي شركاء إقامة الدورة التدريبية.من جهته أشاد المدير العام للرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي الدكتور عماد محي الدين بنجاح الدورة مثمناً جهود كل من شارك في إنجاح إقامتها , حيث حظيت بمشاركة عدد كبير من المدربين من الدول العربية مما يبشر بأن رياضة الريشة الطائرة من الرياضات القادمة وبقوة.وقال: "التعاون والدعم من أجل إقامة هذه الدورة والمتمثل في اتحاد اللجان الأولمبية العربية والاتحاد العربي للريشة الطائرة، وبتنظيم رائع من الأولمبياد الخاص الإماراتي يجعل الجميع متفائلاً بأداء عمل مميز من أجل ذوى الإعاقة الفكرية ، الأمر الذي يجعلنا نسعى جاهدين لاستثمار هذا النجاح مع مختلف الاتحادات الرياضية العربية ، وإقامة دورات مماثلة في مختلف برامج المنطقة".فيما قدم الأمين العام للاتحاد العربي للريشة الطائرة والمحاضر بالاتحاد الدولي للعبة جعفر إبراهيم نبذة تعريفية عن الاتحاد وبرامجه ودور الاتحاد الدولي للريشة الطائرة فى دعم رياضة الأولمبياد الخاص.واستعرض فوائد رياضة الريشة الطائرة والمهارات الرئيسة فيها, والمهارات التي يجب أن يتمتع بها المدرب الرياضي بقطاع ذوي الإعاقة للأولمبياد الخاص, والهيكل العام لدراسة الوحدة التدريبية للريشة الطائرة، والمتغيرات التي قد تقوم بها كمدرب خلال الوحدة التدريبية لزيادة دافعية اللاعبين، والتعريف ببرنامج وقت الريشة التابع للاتحاد الدولي، وأدوار المدرب أثناء التدريبات والمباريات.وكان المدير العام للألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص الدولي شريف الفولى قد ألقى خلال الدورة محاضرة تعريفية بالمسابقات والألعاب التي يشهدها الأولمبياد الخاص موضحاً الفرق بين الألعاب المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية , وكذلك المسابقات التي يمكن أن تكون في رياضة واحدة.فيما تحدث المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للعبة الدكتور باسم تهامي عن كيفية تقسيم لاعبي الريشة الطائرة ، وطرق تقييم اللاعبين وفق درجة أداء اللاعبين للمهارات الفردية ، ومسابقات الريشة الطائرة في الأولمبياد الخاص.// انتهى //17:33ت م0186