الرباط 02 ذو القعدة 1441 هـ موافق 23 يونيو 2020 م واسقدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- دعما ماليا للجامعة الإسلامية في جمهورية أوغندا لتوسيع نطاق إنتاج جهاز مبتكر لتعزيز النظافة الآمنة وتوفير المياه لغسل اليدين كجزء من التدابير الوقائية، وذلك في إطار برنامج المنظمة "منحة تطوير التكنولوجيا لمكافحة كوفيد-19 في العالم الإسلامي".ويعمل الجهاز الجديد بتقنية الاستشعار الحركي دون لمسه، حيث يخرج منه الماء والصابون بمجرد وضع اليدين في المكان المخصص لذلك، ويمكن للجهاز أيضا أن يعتمد في تشغيله على الطاقة الشمسية، مما يتيح استخدامه أيضا في المناطق النائية التي لا يتوفر فيها مصدر طاقة كهربائية.وبفضل هذا الدعم ستوزع الجامعة الإسلامية بأوغندا هذا الجهاز مجانا على الجامعات والمستشفيات والمدارس وغيرها من أماكن التجمع العامة.ويأتي برنامج "منحة تطوير التكنولوجيا لمكافحة كوفيد-19 في العالم الإسلامي" ضمن مبادرات الإيسيسكو لدعم الدول الأعضاء في مواجهة انعكاسات جائحة كورونا.// انتهى //18:44ت م0212