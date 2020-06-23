الجزائر 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكد مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمة في ليبيا تتوفر على كل مقومات النجاح.وقال شرقي وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: أن الاتحاد الأفريقي يدعم ويشجع أية مبادرة من شأنها إيجاد حل نهائي للأزمة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنه انطلاقا من منهج الاتحاد الأفريقي في إدارة الوساطات القائم على مبدأ الاختصاص الفرعي المبني على دعم دول الجوار في قيادة الوساطة بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين، فإن المنظمة القارية تشجع وتدعم أية مبادرة للتسوية من شأنها إيجاد حل سريع ونهائي للأزمة الليبية قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.وأضاف أن نجاح المقاربة الجزائرية يعود إلى أنها تتبنى الحل السياسي للأزمة الليبية الذي يضمن احترام إرادة الشعب الليبي ووحدته الترابية وسيادته الوطنية، أي من خلال حوار ليبي- ليبي يشرف عليه الليبيون أنفسهم.// انتهى //18:45ت م0213