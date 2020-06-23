لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إجراءات جديدة لتخفيف حالة الإغلاق التام التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس الماضي في سبيل محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح جونسون في بيان أنه ابتداءً من ٤ يوليو القادم سيسمح للمطاعم ومحلات حلاقة الشعر بجميع الأعمال التي تتوفر فيها التجهيزات المناسبة لتنفيذ توجيهات التباعد الاجتماعي لمعاودة نشاطها، كما سيسمح -وفقاً للإجراءات الجديدة- لعائلتين باللقاء تحت أي وضع بدلاً عن السماح لستة أشخاص فقط باللقاء في الأماكن المفتوحة.وجدد جونسون دعوته لجميع المواطنيين إلى الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية حتى يتم قطع الطريق أمام موجة انتشار جديدة للمرض، مؤكداً أن الحكومة ستواصل مراقبة درجات الانتشار بصورة لصيقة، ولن تتأخر في اتخاذ أي إجراء لضمان سلامة الشعب.// انتهى //18:46ت م0214