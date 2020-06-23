بروكسل 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الدعوة لقادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لحضور اجتماعات على مستوى القمة يومي 17 و18 يوليو في بروكسل.وتمثل القمة أول لقاء على المستوى الشخصي بين قادة الاتحاد منذ بداية تفشي وباء فيروس كوفيد 19، حيث اقتصرت الاجتماعات على خمسة لقاءات افتراضية حتى الآن.وتبحث القمة خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا المستجد والموازنة الأوروبية متعددة السنوات، ولا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة بشأن الملفين.وعدّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أنه ليس من المؤكد أن يتمكن القادة خلال قمة يوليو من تجاوز جميع العقبات الهيكلية التي لا تزال قائمة بين حكوماتهم بشأن مجمل المسائل المالية المعلقة.// انتهى //18:53ت م0218