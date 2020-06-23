واشنطن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسعدّت الولايات المتحدة اليوم أن الصين "ملزمة" بالانضمام إلى محادثات الحد من التسلح التي استؤنفت بين روسيا والولايات المتحدة للبت في مصير آخر اتفاق ثنائي لا يزال ساريا للحد من الأسلحة النووية.وفال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي في مؤتمر صحفي غداة استئناف المحادثات في فيينا بين موسكو وواشنطن: "من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس" مؤكداً أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن "الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع".// انتهى //18:54ت م0220