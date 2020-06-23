مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستمكن فريق طبي متخصص في مستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة من إجراء ولادة ثاني حاله لسيدة من الجنسية البنجلادشية تبلغ من العمر 26 عاماً مصابة بفايروس كورونا.وأوضحت استشاريه النساء والولادة بمستشفى حراء العام الدكتوره أماني حريري أن الأم حضرت إلى الطوارئ تعاني من الآم الولادة، وهي مصابة بالفايروس وتم التعامل معها حسب إرشادات وتعليمات وزارة الصحة في مثل هذه الحالات لمكافحة العدوى ولضمان سلامتها وسلامة الجنين وكذلك الطاقم الطبي، وتمت بحمد الله ورعايته ولادتها بشكل طبيعي دون حدوث أي مضاعفات تذكر حيث وضعت مولود ذكر يزن وزنه 3.11 كجم ، وكلاهما بصحة جيدة ولله الحمد وشارك ضمن فريق العمل الدكتور أحمد قضيب البان اخصائي نساء، والدكتور علاء متولي طبيب زماله، والممرضتين سارة مسيفر، ونوال خضر..مما يذكر أنه قد تمت ولادة أول حاله مصابة بالفايروس لسيدة سعودية تبلغ من العمر 28 عاماً بقيادة إستشاري النساء والودلاة الدكتور / محمد النجار ، في أواخر شهر رمضان لهذا العام وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع الحالات وسط متابعة حثيثة من قبل الفريق الطبي بقسم النساء والولادة وقسم الصحة العامة وقسم مكافحة العدوى بالمستشفى.// انتهى //19:26ت م0229