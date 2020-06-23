البكيرية 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأجرى نادي البكيرية الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس ‫كورونا‬ للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بالتعاون مع التجمع الصحي في منطقة القصيم ومستشفى ‫البكيرية‬ استعدادًا لاستئناف التدريبات اليومية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير الصحة والسلامة .كما أُجريت الفحوصات الطبية للأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين في النادي بحضور مدير مستشفى البكيرية الدكتور خالد البجيدي ورئيس النادي عبدالرحمن الحضيف .‫ من جهته شدد رئيس النادي الحضيف على الجميع بالحرص وأخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات والعمل بالضوابط الصادرة من وزارتي الرياضة والصحة لنعود بحذر ، مؤكداً أن التدريبات لن تنطلق إلا بعد التأكد من سلامة اللاعبين وظهور نتائج الفحوصات الطبية خلال اليومين القادمين حفاظاً على صحة الجميع .وشكر الحضيف التجمع الصحي بالقصيم ومدير مستشفى البكيرية والطاقم الطبي على إجراءهم الفحوصات الطبية اللازمة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.// انتهى //19:30ت م0232