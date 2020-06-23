رياضي / نادي البكيرية يجري الفحوصات الطبية للاعبيه وينتظر النتائج للعودة للتدريبات

الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
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البكيرية 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
أجرى نادي البكيرية الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس ‫كورونا‬ للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بالتعاون مع التجمع الصحي في منطقة القصيم ومستشفى ‫البكيرية‬ استعدادًا لاستئناف التدريبات اليومية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير الصحة والسلامة .
كما أُجريت الفحوصات الطبية للأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين في النادي بحضور مدير مستشفى البكيرية الدكتور خالد البجيدي ورئيس النادي عبدالرحمن الحضيف .
‫ من جهته شدد رئيس النادي الحضيف على الجميع بالحرص وأخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات والعمل بالضوابط الصادرة من وزارتي الرياضة والصحة لنعود بحذر ، مؤكداً أن التدريبات لن تنطلق إلا بعد التأكد من سلامة اللاعبين وظهور نتائج الفحوصات الطبية خلال اليومين القادمين حفاظاً على صحة الجميع .
وشكر الحضيف التجمع الصحي بالقصيم ومدير مستشفى البكيرية والطاقم الطبي على إجراءهم الفحوصات الطبية اللازمة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.
// انتهى //
19:30ت م
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