الجبيل الصناعية 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس الأول ندوة توعوية وتعريفية بعنوان " الطرق الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا" بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات (رسالة)، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.وتهدف الدورة إلى تثقيف المستفيدين بالإجراءات السليمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والآلية الصحيحة للتعامل مع الفيروس في حال وجود إصابة -لا قدر الله- ، وقد تلقى التدريب (21) مشرفًا، وهم الذين سيقومون بتدريب بقية الموظفين التابعين لهم في الشركة.يذكر أن إدارة الخدمات الاجتماعية نسقت وجهزت للدورة بطباعة المنشورات الخاصة بها وترجمتها إلى عدة لغات ليتم تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها وهي (لغة الأوردو، واللغة الإنجليزية، واللغة التاميلية، واللغة العربية) وذلك بحضور مسؤولي ومشرفي عمال المقاولين الساكنين بحي (14) الذين يقومون بتمثيل 11 شركة من عدة شركات مختلفة في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك ضمن مبادرة الوعي الوقائي التي تنفذها الهيئة الملكية بالجبيل في مساكن الأحياء العمالية بالمدينة.// انتهى//.19:36ت م0236