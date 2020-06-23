الخرطوم 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسعد رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح أن قرار المملكة العربية السعودية بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا هو قرار صائب، ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن في أصعب الظروف، مع مراعاة حفظ النفس التي تعد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحجاج والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم.// انتهى //19:37ت م0237