بغداد 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1826 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 34502 إصابة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى والديوانية وذي قار وبابل وصلاح الدين والأنبار وميسان وكركوك وديالى ودهوك والسليمانية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 84 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 1251 حالة, فيما تم تسجيل 968 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 15753حالة, كما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 17498 مريضا , منهم 283 في العناية المركزة.// انتهى //19:38ت م0238